Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer

Vendredi 21 Novembre à 10:50

Un homme de 29 ans circulant sur une trottinette a été arrêté jeudi après une course improvisée dans le centre-ville de Rouen. Le fuyard est entré en collision avec un véhicule de police. Il transportait du cannabis et de l’ecstasy.

Les faits se déroulent hier jeudi vers 14 heures en plein centre-ville de Rouen lorsque des policiers municipaux tentent de contrôler un homme circulant sur les voies de bus au guidon d’une trottinette non homologuée. L’intéressé ignore les injonctions et poursuit sa route. Dans sa fuite, il percute un véhicule de la police nationale placé en travers de sa route pour stopper sa progression. L’homme chute au sol, sans blessure sérieuse.

Ecstasy. et résine de cannabis

Lors de son interpellation, les policiers découvrent sur lui un sachet de résine de cannabis ainsi que des comprimés d’ecstasy. Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants pratiqués ensuite se révéleront négatifs.



L’homme, domicilié à Rouen, est placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, violences aggravées sur policiers (du fait de la collision), détention de stupéfiants et défaut d’assurance. La trottinette a été prise en charge par la police municipale.