Rouen : incommodé par les vapeurs d’une friteuse, il fait un malaise en pleine nuit

Jeudi 2 Octobre à 13:25

Un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé inconscient sur son balcon après avoir inhalé des fumées de friture. Il aurait voulu se faire à manger après une soirée chez un cousin.

Ce jeudi matin vers 3h50, les secours ont été appelés à intervenir pour une personne incommodée par des fumées dans un appartement rue Georges-Braque à Grand-Couronne. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert un homme inconscient sur le balcon, en présence de sa compagne.



Cette dernière a expliqué que son conjoint s’était absenté dans la soirée pour un anniversaire. À son retour, il a voulu se faire des frites, mais l'appareil est resté allumé dans la cuisine. L’odeur s’est rapidement propagée dans tout l’immeuble, réveillant les voisins, puis la compagne. En ouvrant la porte de la cuisine, cette dernière a retrouvé sur le balcon son compagnon qui présentait alors des difficultés respiratoires.

Suspicion de monoxyde de carbone

Les pompiers ont pratiqué des gestes de réanimation avant de l’évacuer vers l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine, suspectant une intoxication au monoxyde de carbone. Finalement, aucune trace de ce gaz incolore et inodore n’a été détectée après ventilation de l'appartement et de l'immeuble. Deux enfants de 12 ans présents dans le logement n’ont pas été blessés. Aucun relogement n’a été nécessaire.