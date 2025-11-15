Rouen’ing - ENDOrun : 5 km solidaires contre l’endométriose

Mercredi 5 Novembre à 10:05

Courir ou marcher pour une cause qui touche une femme sur dix : c’est le défi solidaire lancé aux Rouennais le samedi 15 novembre à l’occasion de la 3e édition du Rouen’ing – ENDOrun.

Organisé par Rouen Sport(s) et La Chaîne Sport-Santé, l’événement invite chacun·e à enfiler ses baskets pour soutenir la recherche sur l’endométriose , maladie gynécologique encore trop peu connue et mal diagnostiquée, qui touche une femme sur dix.

Départ au pied du pont Guillaume le Conquérant

« Bouger, c’est reprendre le contrôle »

— Dr Chrysoula Zacharopoulou, gynécologue et députée européenne engagée pour la lutte contre l’endométriose. L’an dernier, près de 90 personnes avaient répondu présent. En 2025, l’objectif est clair : franchir la barre symbolique des 100 participants. Jaune obligatoire pour le dress code. Ouverte à tous les publics, la course propose un parcours de 5 km le long des quais rive gauche de Rouen, dans une ambiance conviviale et engagée. Deux options s’offrent aux participants : courir gratuitement sous la bannière Rouen’ing, ou opter pour un dossard solidaire ENDOrun (9 €), dont l’intégralité est reversée à la recherche.L’an dernier, près de 90 personnes avaient répondu présent. En 2025, l’objectif est clair : franchir la barre symbolique des 100 participants. Jaune obligatoire pour le dress code.