Rouen : interpellation de trois individus dans une voiture volée

Mercredi 22 Octobre à 14:21

Trois jeunes originaires de l’agglomération rouennaise ont été interpellés à bord d’une voiture volé et a l’origine d’un refus d’obtempérer. Ils ont été placés en garde à vue pour recel de vol.

Des policiers en civil de la BAC (brigade anticriminalité) ont repéré dans la nuit de ce mercredi vers 2 heures du matin, rue de Gramont à Rouen, une Citroën C2 noire dont l’immatriculation correspondait à un véhicule volé et signalé pour un refus d’obtempérer le 13 octobre.



Le conducteur, respectueux du code de la route, a été discrètement suivi jusqu’au boulevard de l’Europe. Là, le véhicule suspect a été pris en tenaille par trois équipages de police qui ont procédé à une interception coordonnée.



Le conducteur n’avait pas de permis