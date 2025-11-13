infonormandie.com
Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans

Jeudi 13 Novembre à 17:02

La police nationale avait sollicité l’aide des internautes pour localiser Malvina, 16 ans, portée disparue depuis le 7 novembre à Rouen. L’adolescente a été retrouvée, elle est saine et sauve.

Depuis plusieurs jours, les enquêteurs de l’hôtel de police de Rouen multipliaient  les vérifications pour tenter de localiser la jeune fille. Ils invitaient toute personne disposant d’un renseignement, même minime, à se manifester rapidement.

Une adolescente de 16 ans, cheveux bruns et longs
Dans l’appel à témoin diffusé ce jeudi en fin de matinée par la police, la jeune fille est décrite comme de type européen, de corpulence normale, mesurant 1,63 m. Elle a les cheveux bruns et longs et les yeux verts.
Le jour de sa disparition, elle portait un débardeur noir, un ensemble veste et pantalon bleus.

Les enquêteurs précisaient que l’adolescente avait été aperçue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever, rive gauche de Rouen.



 




Réagissez à cet article
Facebook Twitter Newsletter Rss
@copyright : l’utilisation des articles, photos, vidéos et autres documents figurant sur infonormandie.com est strictement réservée