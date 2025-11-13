Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans
Jeudi 13 Novembre à 17:02
La police nationale avait sollicité l’aide des internautes pour localiser Malvina, 16 ans, portée disparue depuis le 7 novembre à Rouen. L’adolescente a été retrouvée, elle est saine et sauve.
Depuis plusieurs jours, les enquêteurs de l’hôtel de police de Rouen multipliaient les vérifications pour tenter de localiser la jeune fille. Ils invitaient toute personne disposant d’un renseignement, même minime, à se manifester rapidement.
#FinAvisDeRecherche | Bonne nouvelle !
Grâce à votre mobilisation incroyable, la jeune Malvina a été retrouvée saine et sauve 🙏💖
Un immense MERCI à chacun d’entre vous pour vos partages, vos messages et votre solidarité.
Ensemble, on est plus forts 💪✨#Merci #Solidarité pic.twitter.com/CF1jnYUAgh
— Police nationale 76 (@PoliceNat76) November 13, 2025
Une adolescente de 16 ans, cheveux bruns et longs
Dans l’appel à témoin diffusé ce jeudi en fin de matinée par la police, la jeune fille est décrite comme de type européen, de corpulence normale, mesurant 1,63 m. Elle a les cheveux bruns et longs et les yeux verts.
Le jour de sa disparition, elle portait un débardeur noir, un ensemble veste et pantalon bleus.
Les enquêteurs précisaient que l’adolescente avait été aperçue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever, rive gauche de Rouen.
