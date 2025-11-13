Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans

Jeudi 13 Novembre à 17:02

La police nationale avait sollicité l’aide des internautes pour localiser Malvina, 16 ans, portée disparue depuis le 7 novembre à Rouen. L’adolescente a été retrouvée, elle est saine et sauve.

#FinAvisDeRecherche | Bonne nouvelle !

Grâce à votre mobilisation incroyable, la jeune Malvina a été retrouvée saine et sauve 🙏💖



Un immense MERCI à chacun d’entre vous pour vos partages, vos messages et votre solidarité.

Ensemble, on est plus forts 💪✨#Merci #Solidarité pic.twitter.com/CF1jnYUAgh

— Police nationale 76 (@PoliceNat76) November 13, 2025

Depuis plusieurs jours, les enquêteurs de l’hôtel de police de Rouen multipliaient les vérifications pour tenter de localiser la jeune fille. Ils invitaient toute personne disposant d’un renseignement, même minime, à se manifester rapidement.

Une adolescente de 16 ans, cheveux bruns et longs