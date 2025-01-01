Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Malvina, 16 ans

Jeudi 13 Novembre à 12:02

La police nationale sollicite l’aide de la population pour retrouver Malvina Foissotte, 16 ans, portée disparue depuis le 7 novembre à Rouen. L’adolescente aurait été aperçue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever.

Depuis plusieurs jours, les enquêteurs de l’hôtel de police de Rouen multiplient les vérifications pour tenter de localiser la jeune fille. Ils invitent toute personne disposant d’un renseignement, même minime, à se manifester rapidement.

Une adolescente de 16 ans, cheveux bruns et longs