Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Malvina, 16 ans
Jeudi 13 Novembre à 12:02
La police nationale sollicite l’aide de la population pour retrouver Malvina Foissotte, 16 ans, portée disparue depuis le 7 novembre à Rouen. L’adolescente aurait été aperçue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever.
Depuis plusieurs jours, les enquêteurs de l’hôtel de police de Rouen multiplient les vérifications pour tenter de localiser la jeune fille. Ils invitent toute personne disposant d’un renseignement, même minime, à se manifester rapidement.
Une adolescente de 16 ans, cheveux bruns et longs
Malvina est décrite comme de type européen, de corpulence normale, mesurant 1,63 m. Elle a les cheveux bruns et longs et les yeux verts.
Le jour de sa disparition, elle portait un débardeur noir, un ensemble veste et pantalon bleus.
Les enquêteurs précisent que l’adolescente présente des scarifications sur le bras gauche et porte des piercings aux oreilles.
Toute personne susceptible d’apporter des informations peut contacter l’hôtel de police de Rouen 📞 02 32 81 25 00 (poste 76 43 89 en semaine, poste 76 25 94 la nuit et le week-end).
Le jour de sa disparition, elle portait un débardeur noir, un ensemble veste et pantalon bleus.
Les enquêteurs précisent que l’adolescente présente des scarifications sur le bras gauche et porte des piercings aux oreilles.
Toute personne susceptible d’apporter des informations peut contacter l’hôtel de police de Rouen 📞 02 32 81 25 00 (poste 76 43 89 en semaine, poste 76 25 94 la nuit et le week-end).