Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge
Lundi 24 Novembre à 18:17
Le CHU de Rouen lance la construction d’un vaste plateau réunissant l’ensemble de ses soins critiques. Objectifs : augmenter les capacités, fluidifier les parcours et mieux affronter les crises sanitaires.
Le projet vise à rassembler, dans un même bâtiment, les réanimations et soins intensifs polyvalents du CHU afin de gagner en modularité et en efficacité. Cette réorganisation doit permettre de mieux absorber les besoins croissants du territoire, alors que les lits de réanimation du CHU servent de recours à l’ensemble de la Seine-Maritime, de l’Eure et parfois au-delà.
L’augmentation capacitaire prévue répond à un déficit chronique : le taux d’occupation des 62 lits actuels atteint en moyenne 90 %, bien au-dessus des recommandations nationales (80–85 %). Cette saturation complique les admissions, raccourcit parfois les séjours en réanimation et surcharge les services conventionnels.
Un pôle unique sur trois niveaux, au plus près des blocs opératoires
La configuration du CHU après les travaux -Illustration CHU Rouen
La répartition prévue :
• 1er étage : soins critiques médicaux
• 2e étage : soins critiques chirurgicaux
• 3e demi-étage : vestiaires, activités tertiaires et coordination des prélèvements d’organes et de tissus
Au total, le CHU projette 67 lits de réanimation (+5 lits construits mais non ouverts immédiatement) et 32 lits de soins intensifs polyvalents, soit +17 lits de soins intensifs. Un pool de réserve infirmier et aide-soignant, spécifiquement formé à la réanimation, renforcera les équipes en fonction des besoins.
Vers un parcours plus gradué et plus fluide
Ce regroupement doit permettre une meilleure graduation des soins : éviter les sorties trop précoces de réanimation, limiter les transferts vers les secteurs conventionnels quand l’état du patient nécessite encore une prise en charge lourde, et améliorer la continuité entre soins intensifs et réanimation.
Aujourd’hui, 65 % des patients quittant la réanimation rouennaise sont envoyés directement en hospitalisation conventionnelle, faute de lits intermédiaires disponibles. Les nouvelles capacités doivent corriger cette situation et réduire les séjours anticipés, inférieurs à la moyenne nationale.
Une infrastructure dimensionnée pour les crises
Le regroupement des lits, la mutualisation des ressources, et la formation continue des équipes permettront de transformer rapidement des lits de soins intensifs en lits de réanimation en cas de crise sanitaire, comme l’a mis en lumière la pandémie de Covid-19.
Ce plateau de soins critiques, d’une surface de 13 000 m², représente un investissement global de 66 millions d’euros. La mise en service est prévue au premier trismestre 2028.
Quelle différence entre soins critiques, soins intensifs et réanimation ?
- Les soins critiques regroupent l’ensemble des lits de réanimation et de soins intensifs. Leur organisation est encadrée par le décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de cette activité.
- La réanimation s’adresse aux patients présentant – ou susceptibles de présenter – plusieurs défaillances viscérales aiguës engageant directement le pronostic vital. Ces situations nécessitent une surveillance continue, des techniques de suppléance (respiratoire, circulatoire, rénale…) et un effectif soignant renforcé
- Les soins intensifs prennent en charge des patients présentant une défaillance d’organe isolée ou nécessitant, en raison de leur traitement ou de leur état, une surveillance clinique et biologique rapprochée. Ils peuvent être spécialisés par organe ou polyvalents.