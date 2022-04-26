Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

Lundi 24 Novembre à 18:17

Le CHU de Rouen lance la construction d’un vaste plateau réunissant l’ensemble de ses soins critiques. Objectifs : augmenter les capacités, fluidifier les parcours et mieux affronter les crises sanitaires.

Le projet vise à rassembler, dans un même bâtiment, les réanimations et soins intensifs polyvalents du CHU afin de gagner en modularité et en efficacité. Cette réorganisation doit permettre de mieux absorber les besoins croissants du territoire, alors que les lits de réanimation du CHU servent de recours à l’ensemble de la Seine-Maritime, de l’Eure et parfois au-delà.



L’augmentation capacitaire prévue répond à un déficit chronique : le taux d’occupation des 62 lits actuels atteint en moyenne 90 %, bien au-dessus des recommandations nationales (80–85 %). Cette saturation complique les admissions, raccourcit parfois les séjours en réanimation et surcharge les services conventionnels.

Un pôle unique sur trois niveaux, au plus près des blocs opératoires





La répartition prévue : • 1er étage : soins critiques médicaux

• 2e étage : soins critiques chirurgicaux

• 3e demi-étage : vestiaires, activités tertiaires et coordination des prélèvements d’organes et de tissus

Au total, le CHU projette 67 lits de réanimation (+5 lits construits mais non ouverts immédiatement) et 32 lits de soins intensifs polyvalents, soit +17 lits de soins intensifs. Un pool de réserve infirmier et aide-soignant, spécifiquement formé à la réanimation, renforcera les équipes en fonction des besoins. Le futur ensemble sera implanté à proximité immédiate des blocs chirurgicaux Robec et Derocque, pour simplifier les parcours opératoires, sécuriser les prises en charge lourdes et accompagner le développement de la chirurgie complexe.

Vers un parcours plus gradué et plus fluide

Ce regroupement doit permettre une meilleure graduation des soins : éviter les sorties trop précoces de réanimation, limiter les transferts vers les secteurs conventionnels quand l’état du patient nécessite encore une prise en charge lourde, et améliorer la continuité entre soins intensifs et réanimation.



Aujourd’hui, 65 % des patients quittant la réanimation rouennaise sont envoyés directement en hospitalisation conventionnelle, faute de lits intermédiaires disponibles. Les nouvelles capacités doivent corriger cette situation et réduire les séjours anticipés, inférieurs à la moyenne nationale.

Une infrastructure dimensionnée pour les crises

Le regroupement des lits, la mutualisation des ressources, et la formation continue des équipes permettront de transformer rapidement des lits de soins intensifs en lits de réanimation en cas de crise sanitaire, comme l’a mis en lumière la pandémie de Covid-19.



Ce plateau de soins critiques, d’une surface de 13 000 m², représente un investissement global de 66 millions d’euros. La mise en service est prévue au premier trismestre 2028.