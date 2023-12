Rouen : le jeune sans permis provoque un accident matériel et prend la fuite

Jeudi 28 Décembre à 11:43

Le conducteur d'une Clio s'est retrouvé en garde à vue pour défaut de permis, d'assurance et délit de fuite, après avoir provoqué un accident mercredi soir sur les Hauts-de-Rouen. Lui et son passager ont tenté de se cacher dans le jardin d'une propriété pour échapper aux policiers

Le jeune homme conduisait sans permis une voiture non assurée quand il en a perdu le contrôle et a percuté le véhicule d’une sexagénaire.



L’accident est survenu, mercredi 27 décembre vers 20 heures, rue Jean-Philippe Rameau sur les Hauts-de-Rouen. Une Renault Clio, dont la vitesse n’est pas adaptée, vient emboutir une Peugeot 206. Il n’y a pas de blessé. Le conducteur et le passager du véhicule responsable de l’accident matériel prennent la fuite. Sans doute ont-ils des choses à se reprocher ?



Le conducteur de la Clio, âgé de 18 ans, reconnaît ne pas être titulaire du permis. Il est également dans l’impossibilité de présenter l’assurance de la voiture dont il est propriétaire. Des infractions au code de la route qui lui valent d’être interpellé en plus d’un défaut de maitrise et d’un délit de fuite.



Le passager, un rouennais de 17 ans, est également placé en garde à vue.

Cachés dans un jardin

La description des fuyards est fournie aux policiers. Et c’est un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) lancé à leur recherche qui les retrouve ainsi que leur véhicule rue Érik Satie, dans le même quartier. Les deux hommes sont interpellés après avoir brisé le portail d’un pavillon et tenté de se dissimuler dans le jardin.



Le conducteur de la Clio, âgé de 18 ans, reconnaît ne pas être titulaire du permis. Il est également dans l’impossibilité de présenter l’assurance de la voiture dont il est propriétaire. Des infractions au code de la route qui lui valent d’être interpellé en plus d’un défaut de maitrise et d’un délit de fuite.



Le passager, un rouennais de 17 ans, est également placé en garde à vue.