Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

Lundi 8 Septembre à 11:33

Une course-poursuite avec la police s’est terminée par un accident spectaculaire dans la nuit de samedi à dimanche, à Rouen. Des précisions sur le déroulement des faits ont été apportées par la direc tion interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Seine-Maritime.

Vers 2 heures du matin, un véhicule refuse de se soumettre à un contrôle et prend la fuite en direction du centre-ville. Malgré les avertisseurs sonores et lumineux des policiers, l’automobiliste multiplie les infractions, franchissant plusieurs feux rouges quai Gaston-Boulay, quai du Havre puis quai de la Bourse.

À l’angle du quai de la Bourse, la voiture percute un autre véhicule arrivant de la gauche. Le choc est d’une telle violence que le véhicule du fuyard prend feu.

Quatre blessés conduits au CHU





Dans le véhicule à l'origine de l'accident : le conducteur, âgé de 25 ans, conscient, est extrait par les policiers. Son passager de 20 ans parvient à sortir seul du véhicule.



Dans la voiture percutée : le conducteur, un homme de 37 ans, sort indemne, tandis que son passager de 24 ans est blessé à la jambe gauche et à l'épaule droite.

Placé en garde à vue à l'hôpital

Tous ont été transportés médicalisés vers le CHU de Rouen. Le conducteur en cause,roulait malgré une annulation de permis, ce qui explique probablement son refus d'obtempérer. Ses tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue sur son lit d'hôpital. Il sera entendu par les enquêteurs dès que son état le permettra.

