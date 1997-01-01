Rouen : quatre migrants irakiens découverts parmi les fleurs dans un camion frigorifique

Mardi 25 Novembre à 11:39

Quatre hommes, vraisemblablement d’origine irakienne, ont été découverts enfermés dans un poids lourd frigorifique, dans la nuit de lundi, avenue du Commandant-Bicheray à Rouen.

Les policiers sont intervenus vers 23h50 après avoir été alertés par les migrants eux-mêmes. Inquiets de constater, via la géolocalisation de leurs téléphones, qu’ils s’éloignaient de l’Angleterre — leur destination supposée — ils ont contacté les secours. Leur position correspondait au secteur des entrepôts du marché d'intérêt national (MIN).

Des bruits bizarres dans sa remorque

Arrivés sur place, les policiers ont croisé un conducteur de semi-remorque hollandais transportant des fleurs. L’homme a expliqué avoir entendu des bruits anormaux provenant de l’intérieur de sa remorque frigorifique. Les forces de l’ordre ont procèdé alors à son ouverture.



A l'intérieur, quatre hommes ont été retrouvés. Ils ont déclaré être nés en 2001, 1994, 1997 et 1998. En bonne santé apparente, ils ont indiqué être montés à bord du camion lors d’un arrêt sur une aire d’autoroute, dans l’espoir de rejoindre le Royaume-Uni.



Leur trajet s’est finalement interrompu à Rouen. Les quatre migrants ont été conduits dans les locaux de la police et placés en retenue administrative pour vérification de leur situation.