Rouen : un homme gravement brûlé dans l’incendie d’un matelas

Dimanche 9 Novembre à 09:41

L’incendie s’est déclaré ce dimanche matin dans un logement de l’avenue de Caen a Rouen (Seine-Maritime).

Un feu de matelas s’est déclaré ce dimanche matin dans un appartement situé avenue de Caen, à Rouen, dans un immeuble d’un étage avec combles. À l’arrivée des secours, l’incendie était éteint.

Un quinquagénaire transporté en urgence au CHU