Rouen : un jeune homme interpellé après plusieurs infractions graves au volant

Vendredi 7 Novembre à 12:32

Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 novembre, peu avant 4 heures, l'attention d'une patrouille de police a été attirée par un véhicule circulant à vive allure avenue du Mont-Riboudet, à Rouen, en direction de Petit-Quevilly. Le conducteur ne respecte pas le feu rouge à l’angle de la rue Amédée-Dormoy. Il franchit d'autres feux tricolores sans marquer l'arrêt, mettant en danger les autres usagers?

Alcool, permis suspendu et voiture non assurée

Les policiers décident de le suivre discrètement avant d’activer leurs avertisseurs lumineux. Le conducteur finit par s’arrêter à hauteur du boulevard du Commandant-Michelet. Il s’agit d’un homme de 24 ans. Les vérifications montrent que son permis de conduire est suspendu. Le véhicule, qui ne lui appartient pas, n’est pas déclaré volé mais il circule sans assurance.



Un dépistage d’alcoolémie est pratiqué : il se révèle positif. À l’éthylomètre, le jeune homme présente un taux de 0,51 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus d’un gramme par litre de sang. Il refuse ensuite de se soumettre au dépistage de stupéfiants, entraînant un prélèvement biologique. Le véhicule est placé en fourrière et le mis en cause est conduit au commissariat pour audition sous le régime de la garde à vue.