Rouen : un trafiquant interpellé à l’issue d’une surveillance, 40 g de cocaïne saisis

Mardi 25 Novembre à 11:44

Interpellé après plusieurs jours d’observation par la brigade des stupéfiants, un Rouennais a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 ferme.

Les enquêteurs de la division de la criminalité territoriale (DCT) ciblaient cet homme de 35 ans soupçonné d’écouler cocaïne et héroïne dans le centre-ville de Rouen, notamment autour de la place Saint-Marc, un point connu pour ses transactions. Une surveillance discrète est mise en place, confirmant des allers-retours caractéristiques d’un trafic actif.

Une interpellation à l’aube et une perquisition fructueuse

Le 19 novembre, à 6h, les policiers interviennent rue Marie-Curie à Rouen. Le suspect, né en 1990, est arrêté sans incident. Déjà connu des services pour conduite sans permis, il fait l’objet d’une perquisition à son domicile : 40 grammes de cocaïne sont découverts, ainsi que des éléments étayant l’activité de revente.



Placé en garde à vue puis déféré le 21 novembre, il est jugé en comparution immédiate. Le tribunal le condamne à 18 mois d’emprisonnement, dont 9 mois fermes, pour trafic de stupéfiants.

