Rouen : une camionnette percute un échafaudage, la rue Étoupée bouclée

Samedi 8 Novembre à 13:42

Une intervention des sapeurs-pompiers est en cours ce samedi en fin de matinée, rue Étoupée à Rouen, après qu’un utilitaire a heurté un échafaudage installé en façade d’un immeuble

Le choc s’est produit peu avant midi, vers 11h45, lorsqu’une camionnette est entrée en collision avec une structure métallique montée à flanc d’un immeuble de deux étages avec combles, situé rue Etoupée, dans le secteur de la rue Jean-Lecanuet. Sous l’impact, l’échafaudage est devenu instable, rendant nécessaire l’intervention des secours.

La rue fermée à la circulation

Trois engins et neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, épaulés par la police municipale et les services de la mairie. La rue Étoupée a été barrée à la circulation le temps des opérations.



À 13h15, une équipe des services municipaux procédait toujours à la sécurisation de la structure. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le Centre départemental d'incendie et de secours (Sdis76).