Rouen : une camionnette percute un échafaudage, la rue Étoupée bouclée
Samedi 8 Novembre à 13:42
Une intervention des sapeurs-pompiers est en cours ce samedi en fin de matinée, rue Étoupée à Rouen, après qu’un utilitaire a heurté un échafaudage installé en façade d’un immeuble
Le choc s’est produit peu avant midi, vers 11h45, lorsqu’une camionnette est entrée en collision avec une structure métallique montée à flanc d’un immeuble de deux étages avec combles, situé rue Etoupée, dans le secteur de la rue Jean-Lecanuet. Sous l’impact, l’échafaudage est devenu instable, rendant nécessaire l’intervention des secours.
La rue fermée à la circulation
Trois engins et neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, épaulés par la police municipale et les services de la mairie. La rue Étoupée a été barrée à la circulation le temps des opérations.
À 13h15, une équipe des services municipaux procédait toujours à la sécurisation de la structure. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le Centre départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
🔧Conseils aux riverains
- La rue Étoupée reste inaccessible tant que les opérations de sécurisation ne sont pas terminées. Les habitants du secteur sont invités à éviter la zone et à suivre les consignes des autorités sur place.