Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps
Mercredi 5 Novembre à 19:41
Une femme de 23 ans a été percutée par une voiture, en fin d’après-midi, à Rouen. Elle a été transportée en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle.
Une femme a été grièvement blessée après avoir été percutée par une voiture, ce mercredi en fin d’après-midi à Rouen (Seine-Maritime).
Les secours ont été appelés peu avant 18 heures pour se rendre sur le boulevard Ferdinand de Lesseps, où un véhicule léger a renversé une piétonne. Après sa prise en charge sur place par les sapeurs-pompiers et le SAMU, qui l'a médicalisée, la victime, âgée de 23 ans, a été transportée en urgence absolue au centre hospitalier universitaire de Rouen.
La police est intervenue pour sécuriser les lieux et réguler la circulation le temps de l’intervention.Une enquête a été ouverte par leurs services afin d'établie les circonstances précises de l’accident.
