Saint-Aubin-sur-Gaillon : un camion-toupie se renverse dans un chemin, le conducteur coincé dans sa cabine

Vendredi 31 Octobre à 11:02

L’accident s’est produit ce vendredi matin à proximité de la RD75, dans un chemin rural. Le conducteur d’un poids lourd transportant du béton s’est retrouvé prisonnier dans sa cabine après s'être couché sur le côté.

Alors qu’il circulait dans un chemin de terre, à Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), le chauffeur d’un camion-toupie a perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est couché sur le flanc. L’accident, dont les circonstances sont indéterminées, s’est produit à proximité immédiate de la route départementale 75.



Âgé de 52 ans, le conducteur s’est retrouvé coincé à l’intérieur de l’habitacle. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour l’en extraire. Pris en charge en urgence relative, il a néanmoins refusé d’être transporté à l’hôpital.