Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant

Lundi 3 Novembre à 11:37

Un homme en état d’ivresse avancée a été interpellé vendredi 31 octobre en fin de soirée après une violente altercation survenue dans un restaurant de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Il s’en est d’abord pris à une serveuse, puis au directeur de l’établissement.

Les policiers ont été appelés vers 23h30 vendredi à se rendre dans le secteur du rond-point des Vaches, au restaurant Buffalo Grill, rue Pierre-de-Coubertin, où un client fortement alcoolisé et au comportement agressif semait la panique dans la salle. À leur arrivée, le gérant leur désigne l’auteur des violences, encore présent sur les lieux.

Il frappe une serveuse puis s’en prend au gérant

Tout est parti d’un simple incident de service. La serveuse, âgée de 23 ans, aurait renversé une bouteille par mégarde alors qu’elle servait le client. Ce dernier, dans un état d’ébriété manifeste, est alors entré dans une colère incontrôlable. Il lui a porté un coup de poing au visage avant de tenter de la sortir de force du restaurant en la traînant au sol sur plusieurs mètres.



Le directeur, âgé de 53 ans, tente de s’interposer et reçoit à son tour plusieurs coups de poing et de pied au visage et au corps. Malgré la violence de la scène, les deux victimes ont réussi à garder leur sang-froid jusqu’à l’arrivée de la patrouille. Elles ont toutes deux déposé plainte.

Interpellé avec près de 2 g d’alcool dans le sang

Le mis en cause, contrôlé à 0,97 mg/l d’alcool dans l’air expiré, a été interpellé sans incident. La consultation du fichier des personnes recherchées a permis de découvrir qu’il faisait l’objet d’un retrait immédiat de permis de conduire. Le quinquagénaire a été placé en cellule de dégrisement avent de pouvoir être auditionné.