Santé. Une cabine ophtalmologique connectée inaugurée à Louviers

Dimanche 31 Août à 10:35

À partir du 15 octobre, les habitants de Louviers, dans l’Eure, auront accès à une cabine Doctovue pour des consultations ophtalmologiques à distance.

Installée à l’hôpital de Louviers et développée par la société rouennaise Eyeneed, cette cabine permet de réaliser un bilan visuel complet grâce à douze tests, pilotés à distance par un orthoptiste depuis Rouen. Les patients peuvent ainsi dépister des pathologies comme la cataracte ou le glaucome. En cas d’anomalie, le dossier est transmis immédiatement à un ophtalmologue local pour une prise en charge rapide.

Rendez-vous dès le 1er septembre