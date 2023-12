Sécheresse : deux communes de l’Eure reconnues en état de catastrophe naturelle

Jeudi 28 Décembre à 19:44

Hébécourt et Saint-Pierre-de-Bailleul, dans l'Eure, sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Les sinistrés ont un délai de 30 jours pour faire une déclaration à leur compagnie d'assurance

Deux communes de l’Eure, Hébécourt et Saint-Étienne-sous-Bailleul, viennent d’être reconnues en état de catastrophe naturelle suite à des mouvements de terrain liés à la sécheresse.



La préfecture rappelle les différentes démarches à effectuer pour demander l'indemnisation après une catastrophe naturelle :



• Vous devez faire votre déclaration de sinistre à votre compagnie d'assurance dès que vous avez connaissance de l'événement, et au plus tard 30 jours (et non plus 10 jours) après la publication de l'arrêté au Journal officiel, le 19 décembre.



• Si vous avez souscrit l'assurance contre les pertes d'exploitation, vous devez faire une déclaration du sinistre pour cette garantie dans le même délai.



• Les coordonnées de l'assurance sont rappelées sur les quittances ou dans le contrat.



• La déclaration doit être envoyée par lettre recommandée, de préférence avec accusé de réception. Il faut prévoir si nécessaire une copie de ce courrier à votre agent d'assurances ou votre courtier.