Sécurité. L’Eure sous surveillance : près de 700 caméras vont être déployées

Vendredi 17 Octobre à 20:07

L’État, le Département de l’Eure et la justice viennent de formaliser un partenariat sur trois ans autour de la sécurité. Objectif : coordonner les moyens et les actions pour renforcer la protection du territoire et de ses habitants.

L’Eure entre dans le cercle de moins en moins restreint des territoires pilotes en matière de sécurité. Ce jeudi 16 octobre, un contrat de sécurité intégrée a été signé entre Alexandre Rassaërt, président du Département, Charles Giusti, préfet de l’Eure, et Rémi Coutin, procureur de la République. Il s’agit d’un partenariat tripartite inédit sur trois ans, qui engage les forces de l’ordre, la justice et les services départementaux.



Objectif affiché : faire de la sécurité une responsabilité partagée, en conjuguant les efforts de l’État et des collectivités locales pour mieux prévenir la délinquance, renforcer les moyens humains et techniques, et protéger les habitants au quotidien.

Vidéoprotection, gendarmerie, SDIS… Un plan musclé





Côté présence sur le terrain, trois nouvelles brigades de gendarmerie viendront renforcer le maillage territorial. Les services de secours ne sont pas en reste : 30 millions d’euros seront investis dans le SDIS de l’Eure, notamment pour le recrutement de pompiers professionnels et volontaires, ainsi que pour la construction d’une nouvelle caserne à Évreux.



Le contrat de sécurité signé dans l'Eure prévoit un large éventail de mesures concrètes. En première ligne : le renforcement de la vidéoprotection, avec 88 caméras installées sur les axes routiers stratégiques pour sécuriser les points d'entrée du département. En parallèle, près de 600 caméras supplémentaires seront cofinancées au bénéfice des communes, tandis que la quasi-totalité des collèges publics seront équipés de dispositifs de surveillance.

#SécuritéDuQuotidien | Signature du contrat de sécurité intégrée



Le préfet de l’#Eure, le procureur de la République et le département ont conclu un partenariat de 3 ans pour renforcer la sécurité des Eurois : investissement dans les moyens des forces👮🧑‍🚒, vidéoprotection... pic.twitter.com/GQGJl6QOKS

— Préfet de l'Eure (@Prefet27) October 17, 2025

