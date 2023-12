Seine-Maritime : 500 policiers et gendarmes ainsi que 600 pompiers mobilisés pour le réveillon

Samedi 30 Décembre à 16:42

Un dispositif important de sécurité est déployé en Seine-Maritime pour ce dernier weekend de 2023. Il s'agit de prévenir les risques de débordements et de violences urbaines, en particulier lors de la nuit du réveillon.

Le réveillon du Nouvel An est placé sous haute surveillance, en Seine-Maritime. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour que la nuit du dimanche 31 décembre au 1er janvier 2024 se déroule dans les meilleures conditions. À cet effet, plus de 500 policiers et gendarmes et plus de 600 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés.



« Dans le contexte du plan Vigipirate porté au niveau « Urgence attentat », la période de fêtes de fin d’année peut s’accompagner de risques, tant en matière de sécurité publique que sanitaire, et aussi routière », analyse le préfet,



Ce dispositif sera particulièrement renforcé dans les centres urbains, notamment dans les agglomérations de Rouen et du Havre.

Vente et consommation d'alcool réglementées

Des arrêtés préfectoraux sont d’ores et déjà en vigueur afin de prévenir les troubles à la sécurité publique.



L'interdiction de la vente et l’utilisation d’artifices de divertissement sont ainsi interdits jusqu’à mardi 2 janvier 2024 à 8 heures.



De même, sont réglementés la vente de bouteille ou de bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse.



Sont concernés en particulier : essence, acide chlorhydrique, acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcools à brûler, aérosols et solvants) et la vente de carburant sous forme conditionnée (jerricans, bidons, etc.). L'acquisition de ces produits, dont la vente est interdite aux mineurs, est soumise à la présentation d’une pièce d’identité. La mesure est applicable jusqu’à mardi 2 janvier 2024 à 8 heures.



La consommation d'alcool sur la voie publique ainsi que la vente à emporter de toutes boissons alcoolisées est par ailleurs interdite temporairement du dimanche 31 décembre à partir de 15 heures au lundi 1ᵉʳ janvier 2024 à 10 heures.

Présence renforcée aussi sur les routes

S’agissant de la sécurité routière, le préfet annonce un « déploiement important et visible de policiers et gendarmes sur le terrain » durant tout le week-end et en particulier la nuit du réveillon. Lui-même se rendra sur le terrain lors du réveillon du 31 décembre, « dans le but, dit-il, d'assurer de la reconnaissance de l’État à l’ensemble des acteurs engagés sur des missions de sécurisation ».