Seine-Maritime. A Dieppe, le pont Colbert a repris sa place, une manœuvre saluée par tous

Mercredi 22 Octobre à 18:33

L’ouvrage emblématique du port de Dieppe a été réinstallé ce mardi 21 octobre, marquant la dernière ligne droite du vaste chantier de restauration.

Après plusieurs mois d’un chantier hors normes, le pont Colbert a retrouvé son site d’origine à Dieppe. L’opération, aussi délicate que spectaculaire, a mobilisé les équipes de Ports de Normandie, maître d’ouvrage du projet, et captivé une foule de Dieppois venus assister à ce moment fort de l’histoire locale.

« Une réussite exemplaire, fruit d’un savoir-faire collectif », a déclaré Hervé Morin, président de Ports de Normandie, présent sur place. À ses côtés, plusieurs élus et représentants institutionnels ont salué la portée patrimoniale et technique du projet : Nicolas Langlois, maire de Dieppe, Sébastien Jumel, président de l’agglomération Dieppe-Maritime, André Gautier, vice-président du Département, et Philippe Rochas, conservateur régional des monuments historiques.



Un avis de tempête (Benjamin) retardera toutefois la réouverture de la passerelle piétonne, qui restera fermée jusqu’au samedi 25 octobre.



