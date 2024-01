Seine-Maritime. A Fécamp, le tas de bois en feu au milieu de la nuit abritait une bouteille de gaz

Mercredi 31 Janvier à 12:16

Une enquête a été ouverte par la police de Fécamp (Seine-Maritime) après la découverte au milieu d'un feu de bois d'une bouteille de gaz.



Peu après 1h30, cette nuit de mardi à mercredi, les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir sur un chantier de démolition d'une maison, rue Victor-Hugo à Fécamp (quartier du Ramponneau). Ils ont constaté en arrivant sur place qu'un tas de bois de 15 m3 environ était totalement embrasé. Lors de l'extinction, ils ont alors remarqué la présence d'une bouteille de gaz. au milieu du foyer.



Les sapeurs-pompiers ont pris les dispositions adaptées afin de prévenir tout risque d'explosion.



Les investigations devraient permettre de déterminer l'origine de ce tas de bois et le pourquoi de cette bouteille de gaz dissimulée à l'intérieur. Et, aussi, comment l'ensemble s'est enflammé au beau milieu de la nuit.



