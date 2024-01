Seine-Maritime. Des agriculteurs déversent du fumier sur le parking de Leclerc à Gonfreville-l'Orcher

Mercredi 31 Janvier à 10:21

Les agriculteurs ne désarment pas. Cette nuit, en Seine-Maritime, des groupes de manifestants ont mené des actions éclair à Gonfreville-l'Orcher et à Dieppe

Des agriculteurs de Seine-Maritime ont mené quelques actions cette nuit de mardi à mercredi.



Vers 3 h15, à Gonfreville-l'Orcher une quinzaine de tracteurs, dont certains tractant des remorques, ont fait irruption sur le parking du centre commercial Leclerc, avenue du Camp-Dolent et ont déversé et répandu du fumier et lisier au niveau des quais de chargement. Les manifestants ont ensuite dispersé les caddies sur le parking. Une opération qui a duré jusqu'à 7 heures ce matin.



À Dieppe, ce matin également, aux environs de 5 h 30, quelques agriculteurs avec trois tracteurs ont déversé leurs remorques de fumier et de détritus sur le rond-point des Canadiens. Ils ont quitté les lieux peu avant 6 heures.