Seine-Maritime. Drame au large d’Étretat : un homme de 48 ans se noie, malgré l’intervention des secours

Samedi 4 Octobre à 17:08

Ce samedi matin, un homme de 48 ans s’est noyé après s’être baigné dans une mer agitée à Étretat. Les conditions météorologiques ont empêché les secours d’intervenir à temps.

L’alerte a été donnée vers 9h15, ce samedi, pour porter secours à deux baigneurs qui s’étaient mis à l’eau depuis la plage d’Étretat. L’un des deux, âgé de 18 ans, est parvenu à regagner le rivage. L’autre, un homme de 48 ans, est resté en difficulté en mer.

Le corps retrouvé vers 16 heures