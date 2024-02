Seine-Maritime. Huit enfants blessés dans un accident entre un bus et une voiture à Elbeuf

Jeudi 8 Février à 10:38

{Actualisé} - Les victimes sont des enfants de 7 et 8 ans de l'institution Fénelon qui participaient à une sortie scolaire. Blessés légers, ils ont été transportés à l’hôpital pour examen.



Une collision s’est produite ce jeudi matin à Elbeuf-sur-Seine entre un bus de la Métropole et un véhicule léger. Les secours ont dénombré huit blessés dans le bus, des écoliers de 7 à 8 ans en provenance de l'institution Fénelon, qui ont été transportés pour examen aux urgences au centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Sortie scolaire annulée

La police fait état de vingt-deux personnes impliquées, en majorité des enfants et leurs accompagnateurs, passagers du bus, qui effectuaient une sortie scolaire, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). L’accident est survenu à hauteur d'une intersection rue Paul-Fraenckel, vers 9 heures et a mobilisé 14 sapeurs-pompiers et sept véhicules de secours routiers.



Selon les premières constatations de la police, la voiture, arrêtée à un stop, aurait percuté le bus en redémarrant. Finalement, la sortie scolaire a été annulée et les enfants ont regagné leur établissement.