Seine-Maritime. Il chute avec sa moto à Bolbec : il n’a ni permis, ni casque, ni assurance

Mardi 30 Septembre à 11:20

Un homme de 45 ans a été interpellé à Bolbec après une chute à moto. Il conduisait sans permis et sans équipement de sécurité.

Il est environ 2h35 du matin, dans la nuit de ce lundi à mardi, lorsque des policiers en patrouille entendent un bruit sourd à proximité de leur position, à Bolbec (Seine-Maritime). Ils découvrent alors un homme en train de relever sa moto suite à une chute sur la chaussée, rue Pasteur. Du carburant s’échappe du réservoir, tandis que le pilote du deux-roues présente des traces d'égratignures visibles au visage, au poignet. Ses vêtements sont déchirés. Il ne porte ni casque ni gants.

Il semblait ivre mais le dépistage s'avère être négatif

L’homme, soupçonné d'être alcoolisé, refuse de se soumettre à un dépistage et prend la fuite à pied en courant, avant de se réfugier derrière un véhicule stationné dans un parking. Les policiers aperçoivent alors ce qui pourrait ressembler à une lame de couteau dans sa main. Finalement, le suspect obtempère et montre ses mains : un paquet de cigarettes et des clés y sont retrouvés, aucune arme.



L'individu âgé de 45 ans, est interpellé. Il n’a pas le permis de conduire, la moto n’est pas volée mais n’est pas assurée. Il sera néanmoins dépisté à l’éthylomètre… avec un résultat négatif (0 mg/l). Il n’en reste pas moins qu’il devra répondre de plusieurs infractions.