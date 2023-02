Seine-Maritime. Les rendez-vous galants sur Coco.fr font quatre nouvelles victimes à Rouen

Vendredi 3 Février à 11:43

A défaut d'être un séducteur, un jeune rouennais de 19 ans était un actif escroc sur le site de rencontres Coco.fr. Il vient d'être arrêté par la police après avoir extorqué, sous la menace d'un couteau, quatre hommes promis à des rendez-vous galants

Nouveau phénomène à la mode ? Les affaires d'extorsion, via le site de rencontres Coco.fr, se multiplient à Rouen. Quatre nouvelles victimes ont été identifiées par les services de police à la faveur d'une enquête de l'unité d'atteinte aux biens de la Sûreté départementale.

Accueilli par un homme armé





Lorsque le monsieur est arrivé à l'endroit fixé vers 20h30, rue Jules-Adeline, il a été accueilli non pas par la demoiselle avec qui il imaginait avoir échangé mais par un homme exhibant un couteau qui lui a tout de suite réclamé son argent.



Les investigations policières ont permis sans tarder d'identifier un jeune Rouennais de 19 ans connu défavorablement des services de police. Le 18 janvier, une plainte a été déposée par un homme déclarant avoir été l'objet la veille d'une extorsion. Cette victime raconte qu'il avait convenu d'un rendez-vous galant avec une pseudo femme contactée la veille sur le chat du site de rencontres Coco.fr.Lorsque le monsieur est arrivé à l'endroit fixé vers 20h30, rue Jules-Adeline, il a été accueilli non pas par la demoiselle avec qui il imaginait avoir échangé mais par un homme exhibant un couteau qui lui a tout de suite réclamé son argent.Les investigations policières ont permis sans tarder d'identifier un jeune Rouennais de 19 ans connu défavorablement des services de police.

Trois autres victimes

Interpellé le 1er février et placé en garde à vue, le suspect il a reconnu l'intégralité des faits et avoir extorqué en tout autour de 1000€. Il a été confondu en effet dans trois autres affaires d'extorsion via toujours le site Coco.fr, dont deux tentatives, commises le même soir du 18 janvier et le 31 janvier. Dans tous les cas, les victimes sont des hommes âgés entre 32 et 70 ans, originaires de la Seine-Maritime.



Lors de la perquisition de son domicile, les policiers ont découvert une somme de 200€ qui a été confisquée et un couteau. Le mis en cause a été déféré hier jeudi devant un magistrat du parquet en vue d'une comparution immédiate.