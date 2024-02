Seine-Maritime. Roué de coups par quatre inconnus qui le dévalisent en pleine nuit près de Rouen

Vendredi 9 Février à 11:17

L'une des deux victimes de l'agression s'est fait voler sa carte bancaire et son téléphone portable, après avoir été frappé à coups de pied et de poing par une bande de jeunes. Les faits ont eu lieu cette nuit, à Grand-Quevilly.

Quatre jeunes, trois hommes et une femme, sont en garde à vue ce vendredi matin au commissariat de Rouen (Seine-Maritime). Ils ont été interpellés au milieu de la nuit, soupçonnés d'être les auteurs d'un vol avec violences commis sur deux hommes deux heures plus tôt à Grand-Quevilly.

Roué de coups

Juste après minuit, les services de police ont été contactés par les victimes d'une d'agression qui venait de se dérouler sur le boulevard du 11-Novembre, entre Petit et Grand-Quevilly. Ils ont raconté que trois inconnus sont descendus d'une Peugeot 206 a violemment frappé l'un d'eux, âgé de 21 ans, à coups de poing et de pied, pour lui dérober sa carte bancaire et son téléphone portable. Les agresseurs sont ensuite remontés dans le véhicule conduit par une femme et disparaissent.



Alerté immédiatement, un équipage de la brigade anticriminalité se met à la recherche des individus, dont ils ont la description et du véhicule.

Vol aggravé et recel de vol

Vers 2 h 15, la Peugeot 206 est repérée sur la rive gauche : elle est stationnée avec quatre personnes à bord. Les suspects, trois hommes âgés de 17 et 18 ans et une femme de 20 ans, sont interpellés pour vol avec violence en réunion et recel de vol. Ils étaient en possession de papiers d'identité ne leur appartenant pas. Ils ont été placés en garde à vue.