Seine-Maritime. Un homme de 69 ans retrouvé mort dans les décombres de sa maison en feu près de Terre-de-Caux

Jeudi 8 Février à 07:57

Le drame s’est déroulé ce jeudi matin, en fin de nuit, à Bénarville, un village du pays de Caux situé entre Fécamp et Terre-de-Caux. La victime, dont le corps a été extrait des décombres, est un homme de 69 ans

Un homme a été découvert sans vie dans son pavillon entièrement détruit par le feu ce jeudi matin en Seine-Maritime .



Le drame a eu lieu juste après 5 heures, sentier Agiot à Bénarville, un village d’une soixantaine d’habitants situé entre Fécamp et Terre-de-Caux.



A l’arrivée des sapeurs-pompiers, le pavillon de 90 m2 était entièrement embrasé et s’était effondré. Après reconnaissance et sécurisation des lieux, les secours ont éteint le feu au moyen de deux lances à incendie.

Un corps découvert dans les décombres

Lors des recherches, le corps d’un homme décédé a été découvert dans les décombres. Il s’agirait du propriétaire de l’habitation, un homme de 69 ans.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir formellement dans un premier temps l’identité de la victime puis de déterminer l’origine de l’incendie.



Dix-huit sapeurs-pompiers avec huit engins sont intervenus sur les lieux du drame.