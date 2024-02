Seine-Maritime. Un mort et un blessé grave dans un face-à-face entre deux voitures ce matin à Elbeuf

Vendredi 2 Février à 09:32

Deux véhicules se sont percutés ce vendredi matin sur la route de Bourgtheroulde à Elbeuf (Seine-Maritime). Le bilan est lourd avec un tué, une femme dans un état grave et deux blessés en urgence relative.

Un face-à-face à forte cinétique entre deux voitures a fait un mort, un blessé grave et deux blessés légers ce vendredi matin sur la D913 en Seine-Maritime.



Les secours, appelés peu après 8 heures, sont intervenus rue de Bourgtheroulde à Elbeuf-sur-Seine pour un accident grave de la circulation à hauteur du Buquet.



Sur les lieux, ils ont dénombré quatre victimes. L’une d’entre elles, un homme de 45 ans, en arrêt cardio-respiratoire a, malgré la tentative de réanimation, été déclarée décédée par le médecin du SMUR d’Elbeuf.

Une femme de 18 ans en urgence absolue

Une jeune femme (18 ans) a été blessée grièvement et transportée, en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle à Rouen. Les autres impliqués, deux hommes de 46 et 42 ans, ont été transportés à l’hôpital rouennais en urgence relative.



La police chargée des constatations a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances de la collision.



Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a engagé 17 sapeurs-pompiers avec 6 engins sur cette intervention.