Seine-Maritime. Un piéton mortellement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf

Jeudi 25 Septembre à 10:14

[Actualisé] - Ce jeudi matin, un grave accident s’est produit rue des Martyrs à Elbeuf, en Seine-Maritime. Un piéton de 83 ans a été percuté par un poids lourd. Il a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.

Les secours ont été alertés ce jeudi 25 septembre vers 9h15 pour un accident de la circulation impliquant un piéton et un poids lourd, au niveau des rues du président Roosevelt et des Martyrs dans le centre-ville d'Elbeuf. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR ont découvert la victime, un homme âgé de 83 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour tenter de réanimer l'octogénaire qui a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.

Percuté sur le passage piétons

Deux femmes âgées de 39 et 51 ans, choquées après avoir assisté à la scène, ont été prises en charge en état d’urgence relative et transportées au centre hospitalier des Feugrais. Le conducteur du poids lourd, un homme de 39 ans, est indemne.



Selon les premières constatations policières, l'octogénaire traversait le passage 'réservé aux piétons alors que le feu était semble-t-il au vert pour le poids-lourd. Le conducteur de ce dernier n'aurait pas vu le piéton, qui a alors été percuté violemment. Des dépistages alcool et stupéfiants effectuées sur le chauffeur du camion se sont avérés négatifs.



L'axe de circulation a été entièrement coupé pendant la durée de l’intervention..