Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux

Jeudi 30 Octobre à 22:48

Ce jeudi en début de soirée, un impressionnant incendie a ravagé cinq bus stationnés dans une rue de Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime. Le feu, particulièrement violent, a mobilisé d’importants moyens de secours.

Trois lances à incendie pour venir à bout du sinistre