Seine-Maritime : collision entre un camion de pompiers et une voiture à Bolbec, deux enfants hospitalisés par précaution

Lundi 8 Septembre à 10:08

Neuf personnes ont été impliquées dans l'accident qui n'a pas fait de blessé. Seuls, deux enfants ont été transportés vers un hôpital à titre de précaution.

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin, vers 8h, rue Georges-Clemenceau à Bolbec (Seine-Maritime). Un engin des sapeurs-pompiers, qui se rendait en intervention, et une voiture se sont percutés à faible allure.



Au total, neuf personnes étaient concernées par l’accident : six sapeurs-pompiers et trois occupants du véhicule particulier. Aucun blessé n’a été constaté, mais deux enfants âgés de 3 ans et 10 mois, passagers de la voiture, ont été transportés au centre hospitalier de Lillebonne pour un bilan de précaution.



La circulation a dû être totalement interrompue sur la rue Georges-Clemenceau durant les opérations de secours et le dépannage des véhicules accidentés.

