Seine-Maritime : course-poursuite avec un mineur sous l'emprise de stupéfiants au Havre

Jeudi 16 Octobre à 11:30

Son comportement au volant a attiré l'attention des policiers. Le jeune automobiliste a tenté de leur échapper en pleine nuit, prenant tous les risques en roulant à vive allure et grillant les feux rouges. Il a été interpellé alors caché dans une haie.

Ce jeudi 16 octobre vers trois heures du matin, alors qu’ils patrouillent dans le quartier Mont-Gaillard, des policiers du Havre repèrent un véhicule suspect et décident de le contrôler. Mais au moment où ils actionnent gyrophare et deux tons le conducteur accélère brutalement.



Le refus d’obtempérer se transforme rapidement en course-poursuite. Le véhicule, appartenant à une femme de 40 ans, n'est pas signalé volé, mais n’est plus assuré. Il circule feux éteints, grille un feu rouge, et emprunte à contresens un rond-point à la sortie de Fontaine-la-Mallet, avant de continuer en direction d’Octeville.

Retrouvé caché dans une haie