Seine-Maritime : le conducteur d’une voiturette contrôlé positif au cannabis à Sainte-Eustache-la-Forêt

Lundi 17 Novembre à 12:14

Un homme de 52 ans a été contrôlé vendredi soir après une infraction au code de la route. Les policiers ont découvert qu’il conduisait sous l’emprise du cannabis.

Les policiers de Bolbec effectuaient une patrouille vendredi 14 novembre vers 21h25 dans le secteur de La Mare Carelle, à Sainte-Eustache-la-Forêt (Seine-Maritime), lorsqu’ils ont constaté qu’une voiturette (véhicule sans permis) arrivant de Bolbec ne respectait pas un stop. Le véhicule est intercepté immédiatement..

Odeur de cannabis

Outre une forte odeur de cannabis qui s'échappe de l'habitacle, le conducteur, 52 ans, présente des difficultés d’élocution et a les mains tremblantes. Le dépistage stupéfiants, via un test salivaire, se révèle positif au THC. Interrogé sur une éventuelle détention de produits illicites, il remet spontanément un morceau de résine de cannabis.



L’homme fera l’objet d’une rétention immédiate de permis et sera interpellé pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants.