Seine-Maritime : le pont Colbert à Dieppe va retrouver bientôt sa place d’origine

Vendredi 10 Octobre à 19:35

Après des mois de restauration, le retour du pont Colbert de Dieppe sur son site historique quai de la Somme marque une étape majeure du chantier. Une opération spectaculaire à suivre dès le samedi 18 octobre.

C’est un moment attendu depuis des mois par les Dieppois et passionnés de patrimoine. Le pont Colbert, emblème du port de Dieppe, va entamer son grand retour sur site après une longue phase de restauration. Porté par Ports de Normandie, ce projet complexe entre dans sa dernière ligne droite avec une série d’opérations techniques impressionnantes prévues du 18 au 22 octobre.



Point d’orgue de cette séquence : la remise en place du pont le mardi 21 octobre, à partir de 13h00. À cette occasion, Hervé Morin, président de Ports de Normandie, sera présent pour assister à l’opération.

Une réunion publique pour tout comprendre

Avant cela, une réunion d’information est organisée le lundi 20 octobre à 18h00 à l’école Vauquelin, en présence du maire Nicolas Langlois et de l’ancien député Sébastien Jumel. Objectif : détailler le calendrier, les raisons du non-redémarrage immédiat du pont, les travaux restants et les phases de tests à venir. Une manière d’associer pleinement habitants et commerçants à cette étape clé.



À noter que la passerelle Colbert sera fermée du 20 octobre à 10h00 au 23 octobre à 01h00, pour garantir le bon déroulement des opérations.

📅 Le calendrier des grandes manœuvres

🛠 Samedi 18 octobre

Début des opérations avec le transfert du pont Colbert sur la barge, prévu entre 9h00 et 10h00. La traversée de la rue s’effectuera dès 7h30, tandis que le cours Dakar sera fermé à la circulation de 5h00 à 18h00.



⚓ Lundi 20 octobre

La barge entame sa progression dans le port avec un passage de l’écluse Amiral Rolland vers 11h00, suivi d’une navigation jusqu’au quai de la Somme entre 11h30 et 12h30. En fin de journée, une réunion publique ouverte aux riverains et commerçants se tiendra à 18h00 à l’école Vauquelin.



🔧 Mardi 21 octobre

Place aux manœuvres de précision : les rampes d’installation seront mises en place à 12h30, avec un retour effectif du pont prévu autour de 13h00. Dans la soirée, la couronne de rotation sera repositionnée entre 23h30 et 1h00, selon la marée.



🚛 Mercredi 22 octobre

Les chariots multi-roues seront transférés de 9h00 à 10h00. Enfin, le retour de la barge vers le quai de Norvège est prévu dans la nuit, entre 23h45 et 1h00, avec le débarquement des équipements.