Seine-Maritime : levée de la zone de surveillance autour de Luneray après le foyer d’influenza aviaire
Mardi 18 Novembre à 15:29
La surveillance renforcée instaurée autour de Luneray après la découverte d’un foyer d’influenza aviaire prend fin. La préfecture de Seine-Maritime rappelle toutefois que le risque national reste élevé et impose des mesures strictes de biosécurité.
Après vingt-et-un jours sans nouveau cas détecté, aussi bien dans la faune sauvage qu’en élevage, la zone de surveillance mise en place dans un rayon de 10 km autour de Luneray a été officiellement levée. L’arrêté préfectoral, signé ce lundi 17 novembre, met fin aux restrictions qui concernaient 81 communes de Seine-Maritime.
Des mesures nationales toujours obligatoires
Bien que le département ne soit désormais plus soumis à aucune zone réglementée, le risque épizootique reste classé « élevé » au niveau national depuis le 22 octobre. Cette classification impose des règles strictes à tous les détenteurs de volailles, professionnels comme particuliers, à savoir : application de mesures de biosécurité renforcées, mise à l’abri obligatoire des volailles dans les élevages commerciaux et les basse-cours et interdiction des rassemblements.
En cas de suspicion ou de mortalité anormale, il est recommandé de solliciter rapidement un vétérinaire sanitaire.
La consommation reste sans danger
- La préfecture rappelle que la consommation de viande, d’œufs ou de tout produit issu de volailles ne présente aucun risque pour la santé humaine.
- Plus d’informations sur les mesures de biosécurité : agriculture.gouv.fr (rubrique influenza aviaire).