Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux

Samedi 6 Septembre à 17:44

Trente-cinq migrants ont été pris en charge ce samedi matin à Veules-les-Roses et La Chapelle-sur-Dun (Seine-Maritime), avec l’appui des collectivités locales et des forces de l'ordre.

Une nouvelle tentative de départ de migrants vers la Grande-Bretagne via la traversée de la Manche a été déjouée ce samedi 6 septembre sur le littoral de la Seine-Maritime. Dix personnes, dont cinq enfants, ont été découvertes à Veules-les-Roses, tandis que vingt-cinq autre migrants majeurs ont été interceptés à La Chapelle-sur-Dun.

Six OQTF notifiées





Au terme de ces démarches, six arrêtés d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont été notifiés. La sous-préfète de Dieppe s’est rendue sur place afin de superviser la coordination de la prise en charge et des démarches administratives. Avec l’appui des maires des deux communes et de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre, les migrants – principalement originaires de Syrie, du Koweït, du Yémen, mais aussi d’Iran, de Palestine, de Tunisie, de Libye, d’Arabie Saoudite et d’Égypte – ont été regroupés dans des salles communales. Ils y ont fait l’objet d’un bilan administratif.Au terme de ces démarches, six arrêtés d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont été notifiés. La sous-préfète de Dieppe s’est rendue sur place afin de superviser la coordination de la prise en charge et des démarches administratives.

Des migrants régulièrement interceptés

Dans un communiqué, publié ce samedi en fin d'après-midi, le préfet de la Seine-Maritime a salué « l’engagement et la forte réactivité des collectivités territoriales et des forces de sécurité intérieure » mobilisées lors de ces opérations.



Dans la nuit du 13 au 14 août dernier, quarante-neuf migrants, parmi lesquels sept enfants et huit femmes, avaient été repérés à Varengeville-sur-Mer, près de Dieppe (Seine-Maritime). La majorité d'entre eux étaient de nationalité syrienne, mais plusieurs autres pays étaient originaires du Koweït, de la Palestine, Libye, Irak, Égypte, Tchad et Liban.

