Seine-Maritime : un centre de loisirs ravagé par un incendie criminel à Harfleur, la mairie dépose plainte

Mercredi 3 Septembre à 11:50

Un incendie d’origine probablement criminelle a entièrement ravagé, dans la nuit de mardi à mercredi, le centre de loisirs communal d’Harfleur, rue de la Gaieté. Le bâtiment, totalement embrasé à l’arrivée des secours, est désormais inutilisable. La mairie a déposé plainte et condamne "un acte gratuit et violent".

Un violent incendie, dont l'origine criminelle ne fait aucun doute, a ravagé cette nuit de mardi à mercredi le centre de loisirs communal « Les 2 rives » d’Harfleur, rue de la Gaieté.



Le feu s’est déclaré vers 23 heures. Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes. À l’arrivée des premiers secours, le bâtiment principal, isolé de toute habitation, était déjà entièrement embrasé mais ne présentait pas de risque de propagation, précise ce matin la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) à Rouen.



Le foyer principal a été éteint au moyen de 4 lances à incendie dont une sur échelle aérienne, relate le Sdis76, .qui a mobilisé 15 sapeurs-pompiers avec 4 engins.

Traces d'effraction

Les policiers ont constaté qu’une fenêtre du bâtiment était fracturée et qu’une pièce se trouvait en désordre. Une autre effraction a également été relevée à l’arrière. Autant d’éléments laissant penser à une intrusion préalable. La mairie indique qu’une ronde de surveillance effectuée vers 18h n’avait signalé aucune anomalie.

Accès interdit et sécurisation du site

La municipalité a annoncé que l’accès au site est formellement interdit en raison de sa dangerosité. À la fin de l’intervention des pompiers, le bâtiment sera entouré de barrières et placé sous surveillance par un service de gardiennage afin de prévenir tout accident.



Selon les premiers éléments recueillis, plusieurs départs de feu laissent présager une origine criminelle. La Police nationale a ouvert une enquête approfondie, tandis que la Ville d’Harfleur a déposé plainte.

« Un acte criminel gratuit et violent »

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la municipalité condamne "fermement cet acte criminel gratuit et violent qui met en danger les habitants, les intervenants et prive les enfants de leur accueil de loisirs, et plus largement tous les Harfleurais d’un lieu public qui, pour beaucoup, leur était cher".





Un lieu emblématique

La rentrée devait avoir lieu ce mercredi dans le centre de loisirs détruit. Pour assurer la continuité du service, les enfants ont finalement été accueillis dans l’école André-Gide, située à proximité. Cette solution devrait être maintenue au moins jusqu’à la semaine prochaine.

La Ville promet de tenir régulièrement informés les parents et de "ne pas les laisser tomber".



Au-delà des dégâts matériels, la municipalité a tenu à souligner la valeur symbolique du bâtiment, ouvert depuis les années 1980 : "Un lieu de loisirs, de fête, de partage, où beaucoup de petits et de grands se sont fabriqué de beaux souvenirs".