Seine-Maritime : un homme grièvement brûlé après s’être immolé près d’une station-service à Buchy

Lundi 10 Novembre à 16:09

Un homme d’une trentaine d’années a tenté de s'immoler par le feu, ce lundi après-midi, près d’une station-service à Buchy (Seine-Maritime). La victime, secourue par des témoins, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR. Son pronostic vital est engagé.

Un drame s’est joué ce lundi en tout début d’après-midi dans la zone d’activité des Cateliers à Buchy, en Seine-Maritime. Un homme s’est immolé par le feu à proximité immédiate de la station-service d’un centre commercial. Grièvement brûlé, il a été médicalisé sur place avant une probable évacuation vers un centre spécialisé.



Les faits se sont produits peu avant 13h30. Les sapeurs-pompiers, alertés pour une « assistance en prompt secours », se sont rendus rapidement sur les lieux. À leur arrivée, ils ont constaté que l'homme était gravement brûlé. Un témoin et des employés du centre commercial étaient parvenus à maîtriser les flammes, y compris un départ de feu qui s’était déclaré à proximité.

Des témoins en état de choc

Face au risque d’embrasement, une lance à incendie a été mise en œuvre à titre de protection et les énergies de la station ont été immédiatement coupées et un périmètre de sécurité a été mis en place.



Six personnes sont considérées comme impliquées, dont deux témoins directs du drame et plusieurs membres du personnel du centre commercial. En état de choc, elles ont été rassemblées dans un poste de regroupement des victimes (PRV) où elles ont été examinées par un infirmier sapeur-pompier.

Pronostic vital engagé

L'homme âgé d’une trentaine d’années, a été gravement brûlé. Son état a nécessité une médicalisation rapide sur place, avec l’appui de l’unité héliportée Viking 76 (Samu).Ila été évacué vers le centre hospitalier universitaire de Rouen, avec un pronostic vital engagé, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce geste désespéré. L’intervention, toujours en cours en milieu d’après-midi, mobilise d’importants moyens : cinq engins, onze sapeurs-pompiers et plusieurs services spécialisés.