Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges
Jeudi 6 Novembre à 19:38
[Actualisé] - Le corps sans vie de l'homme porté disparu a été retrouvé peu avant 22 heures. L'adolescent de 15 ans qui l'accompagnait, choqué, a été transporté au CHU de Rouen. La gendarmerie a ouvert une enquête pour établir les circonstances de ce drame.
Des moyens de secours ont été engagés ce jeudi en début de soirée au lac de Jumièges situé dans les boucles de la Seine (Seine-Maritime), rue de la Navine, après le chavirement d’une embarcation avec deux personnes à bord.
À l’arrivée des secours, un adolescent de 15 ans avait réussi à regagner la rive par ses propres moyens. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il était sain et sauf mais choqué. Il a été évacué vers les urgences pédiatriques du CHU de Rouen. L'homme qui l'accompagnait, âgé de 58 ans, restait quant à lui introuvable.
Des recherches aquatiques de grande ampleur
Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a mobilisé d’importants moyens : 29 sapeurs-pompiers et 15 engins, dont des équipes de sauveteurs aquatiques de surface, des plongeurs engagés par voie terrestre et une équipe héliportée à bord de Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile bas au Havre. Les recherches, coordonnées par un chef de colonne, se sont poursuivies autour et sur le plan d’eau pour tenter de localiser la victime. Cette dernière a finalement été retrouvée sans vie peu avant 22 heures. Elle a été déclarée décédée par un médecin sur place.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes du chavirement.
