Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges

Jeudi 6 Novembre à 19:38

[Actualisé] - Le corps sans vie de l'homme porté disparu a été retrouvé peu avant 22 heures. L'adolescent de 15 ans qui l'accompagnait, choqué, a été transporté au CHU de Rouen. La gendarmerie a ouvert une enquête pour établir les circonstances de ce drame.

Des moyens de secours ont été engagés ce jeudi en début de soirée au lac de Jumièges situé dans les boucles de la Seine (Seine-Maritime), rue de la Navine, après le chavirement d’une embarcation avec deux personnes à bord.



À l’arrivée des secours, un adolescent de 15 ans avait réussi à regagner la rive par ses propres moyens. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il était sain et sauf mais choqué. Il a été évacué vers les urgences pédiatriques du CHU de Rouen. L'homme qui l'accompagnait, âgé de 58 ans, restait quant à lui introuvable.

Des recherches aquatiques de grande ampleur