Seine-Maritime : un incendie embrase le rez-de-chaussée d’un pavillon à Elbeuf sans faire de victime

Lundi 6 Octobre à 21:56

Un feu s’est déclaré ce lundi soir dans une habitation située rue des Rouvalets, à Elbeuf (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes.

Peu après 20 heures, ce lundi, des témoins signalaient de la fumée s’échappant de la toiture d’un pavillon comprenant un étage avec des combles aménagés. À leur arrivée, rue des Rouvalets à Elbeuf, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’un incendie s’était déclenché au rez-de-chaussée de l’habitation.



Douze soldats du feu ont été mobilisés avec deux engins, appuyés par les services de la régie d’électricité d’Elbeuf, de GrDF, la police nationale et les autorités municipales. Les équipes ont procédé à la reconnaissance des lieux, sécurisé la zone et procédé à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie, avant de ventiler les volumes enfumés.



Le sinistre, qui a fait de gros dégâts, n’a fait aucun blessé, mais un relogement a été nécessaire pour une personne, pris en charge par la mairie.