Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

Mardi 4 Novembre à 22:46

[Actualisé] - Un important feu de bâtiment agricole s’est déclaré ce mardi soir à Angerville-l’Orcher (Seine-Maritime), mobilisant de nombreux moyens de secours. Vingt-cinq jeunes bovins ont péri dans les flammes.

Un violent incendie a embrasé une stabulation d’environ 2 000 m², rue des Hellandes à Angerville-l'Orcher, vers 21h20. Le bâtiment abritait une salle de traite ainsi que des veaux. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un violent foyer, avec un risque immédiat de propagation vers une seconde stabulation et un hangar de stockage de foin.

Un important dispositif déployé

Vngt-six pompiers, avec neuf engins, sous le commandement d’un chef de groupe, ont été mobilisés pour contenir l’incendie. L’intervention s’est concentrée sur la protection des autres structures agricoles au moyen de deux lances à débit variable et d’une lance canon. Un vétérinaire a également été appelé sur les lieux.



Les secours ont dû sécuriser l’alimentation en eau afin d’augmenter la capacité hydraulique sur ce secteur rural peu équipé.

25 veaux piégés par les flammes