Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes dans la nuit à Ferrières-en-Bray

Samedi 6 Septembre à 08:59

Un violent incendie a détruit une habitation inoccupée cette nuit de vendredi à samedi, en Seine-Maritime. Il n'y a pas de victime.

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi à Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 3h20 pour un feu d’habitation, résidence des Argilières.



À leur arrivée, l’étage et les combles d’une maison de type R+1 étaient entièrement embrasés. Vingt-et-un sapeurs-pompiers, appuyés par sept engins, ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie. Deux lances, dont une installée sur une échelle aérienne, ont été déployées pour maîtriser le sinistre.



La maison, inoccupée, a été lourdement endommagée. Les opérations de sécurisation et d’extinction étaient toujours en cours en fin de nuit.

