Sept personnes intoxiquées dans un feu d’appartement ce soir au Petit-Quevilly, près de Rouen

Mercredi 1 Octobre à 20:41

[Actualisé] - Un incendie s’est déclaré mercredi soir dans un appartement situé au 5e étage d’un immeuble collectif , au Petit-Quevilly. Le feu est désormais maîtrisé, mais sept personnes ont été incommodées par les fumées.

Alertés à 20 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre – six engins et 22 soldats du feu – pour un feu d’appartement dans un immeuble de sept étages, situé allée Henri Matisse. À leur arrivée, un important dégagement de fumée était constaté dans un logement du 5e étage, causé par des aliments laissés sur une plaque de cuisson.



Les secours ont procédé à l’extinction rapide du sinistre, puis à la ventilation et à une reconnaissance des parties communes à l’aide de leurs appareils de mesure.

Quatre enfants et adultes transportés à l’hôpital

Le bilan définitif fait état de sept personnes légèrement intoxiquées par les fumées :



Une femme de 36 ans, un nourrisson de 2 mois, une fillette de 4 ans et un garçon de 4 ans ont été pris en charge en urgence relative et transportés au centre hospitalier des Feugrais à Elbeuf.



Un homme de 26 ans et deux femmes de 21 et 56 ans ont également été évacués en urgence relative vers le centre hospitalier du Petit-Quevilly.

Relogement en cours pour quatre personnes

L’appartement sinistré est inhabitable. Le bailleur est attendu pour organiser le relogement de quatre occupants. L’intervention des sapeurs-pompiers s’est achevée aux alentours de 22 heures.



La police est également intervenue.





