Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

Lundi 3 Novembre à 09:58

Un carambolage impliquant sept véhicules a paralysé le viaduc de Calix à Caen ce lundi matin. Le trafic a été fortement perturbé dans le secteur avant un retour progressif à la normale.

Un carambolage survenu ce lundi matin à hauteur de Mondeville (Calvados) a entraîné la fermeture du viaduc de Calix, provoquant de lourdes perturbations sur le réseau routier autour de Caen.



La matinée a été compliquée pour les automobilistes caennais. Aux alentours de 9 heures, un accident impliquant sept véhicules s’est produit sur le viaduc de Calix, dans le sens Cherbourg vers Paris. Le carambolage s’est déroulé à hauteur de Mondeville forçant les autorités à fermer temporairement cet axe majeur à la circulation.

​🔴 Le périphérique saturé

Très vite, des bouchons se sont formés sur le périphérique de Caen et dans le secteur du pont de Colombelles. La préfecture du Calvados a confirmé que la circulation avait pu reprendre peu avant 10 heures, une fois les véhicules dégagés et les voies sécurisées.



Selon les premiers éléments, aucun blessé grave ne serait à déplorer, mais l’intervention a mobilisé d’importants moyens de secours et de régulation du trafic.