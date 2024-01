« Siège de la capitale » : l'autoroute A13 bloquée par les agriculteurs à Gaillon et Buchelay, ce lundi

Dimanche 28 Janvier à 19:49

Les mesures proposées par Gabriel Attal ont été jugées insuffisantes : les agriculteurs ont donc décidé de remonter sur leurs tracteurs. Blocages d'autoroutes et blocus de Paris sont au programme de ce lundi. Ce qu'il faut savoir

L'accalmie, toute relative, aura été de courte durée. Les agriculteurs sont bien décidés à remonter sur leurs tracteurs, dès ce lundi matin. Objectif pour certains : rejoindre Paris. Des agriculteurs normands - de l'Eure et de Seine-Maritime - seront du voyage pour ce que la FNSEA appelle « le siège de la capitale ».



Dès lundi, l'autoroute A13 sera fermée à la circulation dans les deux sens, entre Gaillon et Douains (Eure). Après quelques heures de répit ce dimanche après-midi (le barrage de Saint-Aubin-sur-Gaillon a été levé vers 15 h) les manifestants ont prévu de se réinstaller lundi matin à 9 h 30 au même endroit. L'A13 va donc être de nouveau fermée et déviée.

L'A13 bloquée à Mantes-Buchelay lundi dès 13 h





D'autres barrages et actions pourraient avoir lieu en d'autres endroits, au fil de la journée, en fonction de l'évolution de la situation. Il en sera de même au péage de Mantes-Buchelay (Yvelines), bloqué dans les deux sens à partir de 13 heures par les agriculteurs d'Île-de-France. Il est fortement déconseillé de s'engager sur l'A13 que ce soit en direction de Paris ou de la Normandie. D'autres autoroutes franciliennes, comme l'A10, l'A14, l'A15, l'A1, l'A6... seront également impactées par le mouvement.D'autres barrages et actions pourraient avoir lieu en d'autres endroits, au fil de la journée, en fonction de l'évolution de la situation.

15 000 policiers et gendarmes mobiilisés à Paris





A l'issue d'une réunion de la cellule interministérielle de crise ce dimanche soir, Gérald Darmanin a annoncé que 15 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain lundi pour « sécuriser » les blocages. Les forces de l'ordre, a-t-il tenu à préciser, interviendront et procèderont « à des interpellations » en cas de dégradations et d'agressions de camions étrangers.



« Nous ne voulons pas embêter les gens, c'est notre objectif », a affirmé Frédéric Arnoult, vice-président de la FDSEA Île-de-France, sur TF1.



De son côté, le préfet de police recommande aux Franciliens de privilégier les transports en commun pour leurs déplacements en Île-de-France. Il annonce par ailleurs le déploiement d'engins blindés de la gendarmerie autour du marché de Rungis et de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.



À Paris, la circulation risque inévitablement d'être totalement paralysée. Le ministre de l'Intérieur en a pris conscience au lendemain de l'échec des propositions formulées vendredi soir par le Premier ministre, Gabriel Attal, pour tenter d'apaiser les agriculteurs et d'anticiper le blocage.

Le communiqué de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs