Suspicion de fuite de gaz à l’Ehpad de Saint-Crespin en Seine-Maritime : fausse alerte

Dimanche 2 Novembre à 15:01

Une odeur suspecte a entraîné l’évacuation temporaire du réfectoire de l’Ehpad de Saint-Crespin, ce dimanche. Aucune fuite de gaz n’a été détectée.

Une odeur suspecte a provoqué l’évacuation du réfectoire de l’Ehpad résidence de la Scie, route des Vergers à Saint-Crespin, ce dimanche vers 13 heures.



Les sapeurs-pompiers, mobilisant trois engins et dix hommes, ont procédé à des relevés de mesures sur place, aux côtés de la gendarmerie, d’Enedis et d’un adjoint au maire.

Une simple remontée d’égout

Au total, 77 résidents et 17 membres du personnel ont été déplacés par précaution dans une autre aile de l’établissement. Les contrôles effectués par l’équipe spécialisée NRBC n’ont détecté aucune fuite de gaz. L’odeur provenait finalement des égouts. Les résidents ont pu regagner leurs activités normales en milieu d’après-midi.