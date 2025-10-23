Jeudi 23 Octobre à 14:38
La tempête Benjamin a fortement secoué la Seine-Maritime ce mercredi, mobilisant les sapeurs-pompiers à 75 reprises. À Saint-Léonard, six personnes ont dû être relogées après la chute d’arbres menaçant des habitations.
Parmi les faits marquants : à Saint-Léonard, une commune du littoral proche de Fécamp, des arbres sont tombés ou menaçaient de s’effondrer sur des maisons. Une habitation a été impactée par la chute d'un arbre et une autre menacée, précisent les sapeurs-pompiers. Au total une famille de cinq personnes va être relogée par les soins de sa compagnie d'assurance et une autre prise en charge par sa famille.
#Tempête #Benjamin— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) October 23, 2025
En raison de la tempête en cours et des rafales de vent justifiant le passage de la #SeineMaritime en vigilance orange🟠:
⛔️Le pont de Normandie reste fermé à la circulation au moins jusqu'en fin d'après-midi. Sa réouverture est dépendante de l'amélioration… pic.twitter.com/ByAdRD9tro
Les autorités rappellent que la vigilance reste de mise. Le département demeure en alerte orange pour le risque de vague-submersion sur le littoral, tandis que la vigilance jaune "vents violents" est maintenue jusque tard dans la nuit.
En outre que le pont de Normandie (axe Honfleur - Le Havre) est interdit à la circulation jusqu'à ce jeudi en d'après-midi.
A noter : les pompiers appellent à limiter les déplacements non essentiels et à signaler tout danger immédiat via le 112.
La circulation des trains sera fortement perturbée ce vendredi 24 octobre sur l’ensemble du réseau Nomad Train, prévient la SNCF sur les réseaux sociaux. La reprise se fera très progressivement, avec une priorité donnée aux liaisons entre Paris et la Normandie. Des suppressions sont attendues sur toutes les lignes. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires avant tout déplacement.
🌊 #Prudence sur le littoral !— Police nationale 76 (@PoliceNat76) October 23, 2025
Comme ici à #Fécamp, la mer est particulièrement agitée ce jeudi.
⚠️ Évitez de vous approcher du bord, des digues et des zones exposées : une vague peut vite surprendre.
👮♂️ Les policiers restent mobilisés pour votre #Sécurité.#Protéger pic.twitter.com/483Cy4gJEV